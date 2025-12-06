PUBLICACIONS
La lleidatana Mireia Balcells debuta amb un llibre eròtic
‘Canela fina’, relats curts d’amor, sexe, desitjos i emocions. Presentació el dia 10 a Tàrrega i el 18 a Lleida
Mireia Balcells, de Tàrrega, debuta en el món literari amb Canela fina, un llibre de relats eròtics que busca trencar tabús i parlar obertament de sexe. L’autora, que des de fa més de vint anys treballa professionalment en l’àmbit de la salut, en el sector de l’atenció primerenca a la infància, s’ha llançat amb aquest primer llibre, editat per Llibres Parcir, a “enriquir el baix volum literari actual de temàtica eròtica en català”.
Balcells assegura que Canela fina “és un llibre de tauleta de nit, en què barreja l’amor, el sexe, els desitjos i les emocions”. Els relats estan agrupats segons els quatre elements de la naturalesa: el foc, l’aigua, la terra i l’aire; una disposició que, segons l’escriptora, “regalen una lectura àgil que seduirà tota mena de lectors”.
Balcells va créixer en plena naturalesa en una família que, com comenta, li va inculcar la cultura de l’esforç, la perseverança i el respecte per la terra i les llibertats, també com a dona. Sempre interessada en qüestions relacionades amb la sexualitat, li agrada investigar, aprendre cada dia i escriure sense filtres. El llibre inclou fotografies de Joan Balcells Guiu, que captura l’autora nua en espais de la naturalesa d’una manera delicada, sensual i poètica.
Canela fina. Relats eròtics pot adquirir-se a les llibreries Sauret i Estel de Tàrrega, Llibres Parcir de Manresa i la irreductible de Lleida. També al web de la firma editora i a les plataformes digitals de venda de llibres.
Presentacions
El dimecres 10 de desembre el presentarà a Tàrrega, a la Biblioteca Germanes Güell a les 19.00 hores, acompanyada del periodista i escriptor Juan Cal i de la periodista de L’Oest, Gemma Peris. El dia 18, també serà a la irreductible de Lleida (19.00 hores).