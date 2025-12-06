MÚSICA
El millor tribut al rei del pop Michael Jackson, a la Llotja de Lleida
El Teatre de la Llotja de Lleida va reviure ahir a la nit el rei del pop, Michael Jackson, amb la posada en escena d’un dels millors tributs musicals a l’estrella nord-americana, que va morir el 2009. L’espectacle Michael’s Legacy, amb Ximo MJ interpretant l’autor de Thriller, va fer saltar de les butaques nombrosos fans que no van voler perdre’s aquest xou amb gairebé vint artistes en escena, entre ballarins, actors, cantants i tècnics.