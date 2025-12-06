SEGRE

'Sirat' rep dos nominacions en uns premis dels Estats Units, preparant el terreny per als Òscars

És candidata a millor pel·lícula internacional i millor so

Fotograma de Sirat.ACN / Quim Vives

Sirat ha estat nominada aquesta nit en dos categories dels Critics Choice Awards, tot plegat mentre continua en la cursa dels Òscar i n'aplana el terreny.

El film d'Oliver Laxe opta a l'estatueta a millor pel·lícula en llengua estrangera, categoria on competirà amb Belen, El agente secreto, Un simple accidente, No hay otra opción i La chica zurda. També ha estat nominada a la categoria de millor so. 

Els premis els atorga l'associació de crítics d'Estats Units, en una gala programada per al 4 de gener a Los Angeles.

