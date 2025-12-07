POLÍTICA
Promouen lectura de ‘casa’ entre alumnes del Pirineu
Projecte del Govern a les biblioteques de la zona per a nens de 3 a 11 anys. Reparteixen 21.000 punts de llibre en escoles
La biblioteca Maria Barbal de Tremp va acollir divendres la presentació del projecte Pirineu Lector, que impulsa el Govern amb l’objectiu de promoure la lectura de llibres de temàtica pirinenca entre els nens de l’Alt Pirineu i Aran fora de l’horari escolar. Aquesta iniciativa recomana fins a 18 títols de llibres per a nens de 3 a 11 anys, i cada recomanació de lectura va acompanyada d’una proposta d’activitats per desenvolupar en família després de la lectura. Aquestes primeres obres seleccionades es donaran a conèixer a través de 21.000 punts de llibre, que es repartiran per tots els centres educatius del territori.
Pirineu Lector naix en paral·lel a la creació de la Xarxa de Biblioteques de l’Alt Pirineu i Aran. En part, és fruit del treball conjunt dels equipaments culturals d’aquesta xarxa, que han consensuat una llista de 18 llibres, dotze en català i sis en aranès.
Els llibres tenen en comú el seu vincle amb el Pirineu, ja sigui per la temàtica que aborden o perquè estan escrits per autors pirinencs. Entre altres títols, es recomanen Els animalons del bosc, de la col·lecció Petits exploradors, d’Edicions Salòria; Una de menairons, de Cristina Castellà i Josep Colom, de l’Associació Cambuleta; La Bruixa del Pla de Beret, de Pep Coll, o Eth secret, de Terèsa Pambrun i Amandine Laprun. Aquest programa d’impuls lector té la vocació d’arribar als més de 5.000 nens que cursen cicles d’Infantil i Primària a tot el Pirineu.
La delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, va destacar que aquest projecte suposa “un pas endavant en la construcció d’un espai comunicatiu propi que uneixi l’Alt Pirineu i Aran” i va assenyalar que aporta “un element de cohesió territorial”.
Romero va afegir que “el foment de la lectura és també el foment de la llengua, i aquí parlem de llengües en plural, del català i de l’aranès”.
També van participar en la presentació de Pirineu Lector les directores territorials dels serveis de Cultura, Iolanda Ferran, i d’Educació, Carlota Valls.