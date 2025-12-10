FESTIVALS
Un festival de ioga de Lleida estrena una nova cançó per la seua tercera edició
La composició de la cantautora nord-americana Hayley Reardon serà l'himne del festival que se celebrarà a Lleida l'octubre del 2026
La cançó "Meet You There" de Hayley Reardon ha estat presentada avui oficialment com la banda sonora de la tercera edició del festival The Yoga Gallery, que tindrà lloc a Lleida els dies 15, 16 i 17 d'octubre del 2026. Aquest tema musical, que ja està disponible a totes les plataformes digitals, captura l'essència contemplativa del ioga i estableix una connexió amb els paisatges lleidatans.
La cantautora nord-americana ha creat una peça que reflecteix l'esperit i filosofia del certamen, evocant diferents escenaris naturals del territori de Lleida. El llançament s'ha completat amb un videoclip que ja es pot visualitzar al canal oficial de YouTube del festival.