Mor Robe Iniesta, líder d’Extremoduro i una de les grans icones de la música espanyola
El novembre del 2024, el vocalista i compositor va cancel·lar d’urgència els concerts de comiat de la gira 'Ni Santos ni Inocentes’ després de ser diagnosticat d’un tromboembolisme pulmonar
El músic extremeny Roberto Iniesta Ojea, 'Robe', líder del grup de rock Extremoduro, ha mort als 63 anys, segons ha informat aquest dimecres la seua agència de comunicació en un comunicat. "Avui dia 10 de desembre de 2025, ens toca escriure la nota de premsa més trista de la nostra vida. Avui acomiadem l’últim gran filòsof, l’últim gran humanista i literat contemporani de llengua hispana, i el cantant les melodies que han aconseguit emocionar generacions i generacions", han escrit en la nota publicada en la pàgina web, que no informa sobre la causa de la mort.
Segons han detallat, en els propers dies donaran a conèixer el lloc concret de Plasencia i l’hora a què tindrà lloc l’homenatge per acomiadar l’artista.
El novembre del 2024, el vocalista i compositor d’Extremoduro i líder actualment de la banda Robe va cancel·lar d’urgència els concerts de comiat de la gira 'Ni Santos ni Innocentes’ després de ser diagnosticat d’un tromboembolisme pulmonar. Com va detallar el comunicat remès als mitjans davant de la suspensió dels concerts, l’esmentada afecció el va obligar a guardar "repòs absolut". Després d’agrair tota la gent que va anar a veure’ls "en aquesta gira tan bonica" i de què tant van gaudir, Iniesta va garantir que "les ganes de tornar" no se les treia "res".
Robi Iniesta (Plasencia, 1962) és considerat com una de les grans icones de la música espanyola gràcies principalment al seu paper fonamental com a vocalista i compositor d’Extremoduro des de la fundació de la banda el 1987.