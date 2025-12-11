LLIBRES
“La novel·la negra és la gran novel·la social d’avui dia”
Raquel Gámez-Serrano presenta a Lleida ‘Alguns callen, altres maten’. Un ‘còctel’ de migració, violència de gènere i celibat
L’escriptora barcelonina Raquel Gámez-Serrano assegura que la trama que desenvolupa en els seus thrillers –crim, desaparició, investigació policial...– “és només una excusa per parlar de la societat actual”. En aquest sentit, afirma que “la novel·la negra representa la gran novel·la social d’avui dia”. En la seua quarta incursió en el gènere, Alguns callen, altres maten (Pagès Editors), l’autora se serveix d’una història ambientada en un poble imaginari del Pirineu per denunciar qüestions com la migració, les tradicions, la violència de gènere i fins i tot el celibat sacerdotal. Gámez-Serrano tenia previst presentar l’obra ahir a la tarda a la llibreria La Fatal de Lleida. Unes hores abans, va explicar a SEGRE que “just uns mesos després de començar a escriure-la, va coincidir amb l’episodi del bisbe Novell de Solsona i la seua renúncia el 2021 per poder casar-se”. I és que a la seua novel·la juga amb dos protagonistes, una dona de més de trenta anys que, després de trencar amb la parella, prova de convertir el seu domicili en una casa rural, i un sacerdot que voreja la quarantena i que, procedent del barri de la Mina de Barcelona, on desenvolupava una àmplia activitat social, aterra a la rectoria d’aquest poble de tradicions més que arrelades. Atracció sexual, prejudicis socials, migració, empoderament de la dona..., surten a col·lació en una trama amb una mort, una desaparició i una parella de policies, “que els primers lectors m’asseguren que enganxa fins al final”. L’autora reconeix que aquest és el gran repte: “sorprendre el lector al final, però sense enganyar-lo.” Impulsora des de fa tres anys del Creixell.Crims –a la localitat on viu–, destaca “la necessitat” del circuit de festivals de novel·la negra per “acompanyar els autors, ja que l’esperança de vida d’un llibre a l’aparador no arriba a un mes”.