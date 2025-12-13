ART
L’univers creatiu de David Lynch, en una mostra de l’IEI
L’Institut d’Estudis Ilerdencs va inaugurar ahir l’exposició Surrealisme fantàstic de David Lynch, que es podrà visitar fins al 15 de febrer a la Zona Zero i a l’Espai iX de la institució. La mostra ofereix un viatge immersiu per l’obra del director de Twin Peaks, combinant materials originals, fragments audiovisuals i instal·lacions temàtiques. Lynch va morir el gener passat als 78 anys. Així mateix, l’IEI va acollir la conferència d’Antonella Montinario, comissària de l’exposició sobre el cineasta nord-americà, titulada L’univers creatiu de David Lynch. Les influències artístiques.