FESTIVAL
La música negra més icònica se cita al Ponent Roots Festival
La primera jornada de la 14a edició del Ponent Roots Festival va arrancar ahir a la Sala Cotton de Lleida, convertint de nou la ciutat en l’escenari de referència de la música negra. Tito Ramírez i Los Verdaderos Reales havien de ser els encarregats d’obrir el festival amb el seu primer concert a Lleida amb soul, mambo, boogaloo i R’n’B. També estaven previstos les actuacions de Natty Bo i Metts Soweto, Roof Bandits i Miqui Puig DJ. Avui hi haurà vermut musical al bar Hoppers.