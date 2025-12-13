AUDIOVISUALS
Preestrena a Barcelona del documental ‘Els Girona’
Basat en la investigació de la historiadora lleidatana Lluïsa Pla
Els cines Cinesa Diagonal de Barcelona van acollir dijous passat la preestrena del documental Els Girona. La gran burgesia catalana del segle XIX. Es tracta d’un llargmetratge històric basat en la investigació de la doctora en Història lleidatana Lluïsa Pla (Bell-lloc d’Urgell, 1962), i col·laboradora gràfica del suplement Lectura de SEGRE, que va publicar en format llibre. Narrat per Abel Folk, és una coproducció de Brutal Media, RTVE i La Xarxa. El treball reconstrueix la influència clau de la família Girona en la transformació econòmica, social i cultural de Catalunya en el segle XIX.
Els Girona eren originaris de Tàrrega, on regentaven una botiga de teles a la plaça Major, i es van convertir en la família econòmicament més poderosa de Catalunya i impulsors de la revolució industrial. Van ser els constructors del canal d’Urgell; el ferrocarril de Barcelona a Saragossa passant per Manresa i Lleida; l’edifici de la Universitat de Barcelona, el teatre del Liceu i el Castell del Remei, entre d’altres.
La seua emissió està prevista per La 2 Cat de TVE el 18 de gener. Dos dies abans, el dia 16 a les 18.00 hores, es presentarà en un acte públic al Castell del Remei, que conclourà amb un col·loqui amb la presència d’alguns dels seus creadors.