La irreductible, cinc anys a Lleida al servei de la lectura
La jornada va incloure les presentacions de ‘Fam’ i ‘Ménage à trois’
La irreductible celebra el seu cinquè aniversari amb un desembre ple d’activitats culturals. Ahir va commemorar l’efemèride amb una jornada festiva que va incloure dos cites literàries, un aperitiu i un brindis amb el públic assistent. El programa va arrancar amb la presentació de la novel·la Fam, de Núria Busquet, en un acte conduït per Esther Riba. A la tarda, va ser el torn del llibre Ménage à trois, de Josepa Sopeña, presentat per l’escriptora i directora de SEGRE, Anna Sàez. Raquel Fontecha, directora de la irreductible, va subratllar que la llibreria s’ha consolidat com un punt de trobada gràcies a la implicació d’una clientela “molt fidel i cada vegada més nombrosa”.
L’agenda especial es prolongarà durant aquestes dates amb més propostes culturals, sortejos de lots de llibres i concursos literaris per als clients. Al llarg del mes, els assistents a les activitats rebran una copa de cava o vi, i s’obriran promocions especials i diversos sortejos de llibres per als clients.
Entre les activitats programades per a la setmana que ve, destaquen la presentació del llibre Canela fina. Relatos eróticos i l’última sessió del cicle Lectures del Quijote, a més d’altres actes culturals que completen la programació de l’aniversari.