Gelonch: “Avui dia no cal ser Superman per ser catòlic”
L’escriptor lleidatà dona els seus arguments a ‘Encara ets de Missa?’
Moltes vegades, quan li pregunten si és catòlic o si va a missa, s’ha sentit com l’aneguet lleig del popular conte d’Andersen. Antoni Gelonch recorda com cinquanta anys enrere passava al revés: “L’aneguet lleig era el que no anava a missa el diumenge.” Per això es va llançar a escriure Encara ets de Missa? (Albada Editorial), un llibre en el qual “dono respostes als que pregunten, arguments als que dubten i busquen, i animo els que són catòlics però ho amaguen”.
L’escriptor i activista cultural lleidatà assenyala que “només el 7% de la població actual de Catalunya va a missa i, per primera vegada, el 2023 els nens no batejats van superar en número els que sí que ho van ser”. I això, malgrat l’ara tan mediàtic retorn de molts joves a posicions religioses. “Crec que és una reacció al món desesperançat d’avui; potser també per l’atracció que suposa una certa disciplina, uns codis, una litúrgia..., tenir algun paràmetre a la vida després d’anys d’educació en total llibertat; i possiblement també per anar en contra de la generació precedent”, explica l’autor, que assegura que “avui dia no s’ha de ser Superman per ser catòlic”. Però, això sí, reconeix que “el futur de l’Església no passarà per capellans i sacerdots sinó per l’augment de responsabilitat dels laics en unitats pastorals sense càrrecs litúrgics”. Geloch firma un assaig “amb zero argot teològic, perquè s’entengui tot molt bé, i en un to optimista”.
En aquest sentit, assenyala que “el cristianisme no desapareixerà però tendirà a ser més obert, acollidor, empàtic i menys lligat al poder i a la preocupació pel patrimoni. Perquè, si no és així, es quedaran sense tropa!”. De moment, comptarà amb un presentador molt lligat a l’Església. Serà la primera presentació d’un llibre a Lleida del nou bisbe, Daniel Palau.
El prelat l’acompanyarà a la llibreria La Fatal aquest dijous vinent (19.00 h). “L’Església ha de ser més alegre, no convencerem ningú si fem cara de crucifixió –els romans en van crucificar molts–, sinó de resurrecció, que només ho va fer un”, afegeix.