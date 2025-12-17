CINE
‘Romería’, favorita als Gaudí
El film de Carla Simón aconsegueix 13 nominacions i ‘Frontera’, rodada al Pallars, 8. ‘Sirat’, amb productor lleidatà, n’obté 12 i es col·loca com a precandidata en 5 categories per als Oscars
Els films Romería, de Carla Simón, Sirat, d’Oliver Laxe, i Sorda, d’Eva Libertad, parteixen com a favorites en la pròxima edició dels Premis Gaudí, que atorga l’Acadèmia del Cinema Català, a l’haver obtingut, respectivament, 13, 12 i 10 nominacions. Simón va celebrar l’anunci i va assegurar que “era el moment de recol·locar la memòria”, amb aquest film que posa el focus en la història d’una generació “silenciada”, la dels seus pares, que van morir de sida.
Així es va anunciar en un acte a la Pedrera de Barcelona i la gala d’entrega dels guardons tindrà lloc el 8 de febrer al Gran Teatre del Liceu.
Després d’aquests tres films segueixen en nominacions Frontera (acabada d’estrenar i rodada al Pallars, de Judith Colell) i Estrany riu (òpera prima de Jaume Claret Muxart), totes dos amb vuit. Entre les d’aquest últim film, destaca la nominació a millor pel·lícula i la del jove actor de Juneda Bernat Solé i Palau a millor actuació revelació. El lleidatà competirà contra Jan Monter Palau (també per Estrany riu), Elvira Lara i Llúcia Garcia.
Quant a la interpretació protagonista, opten al Gaudí les actrius Ángela Cervantes, Maria Rodríguez Soto, Míriam Garlo i Nora Navas, i els actors Manolo Solo, Mario Casas, Sergi López i Álvaro Cervantes (Esmorza amb mi), que també està nominat a millor actor secundari per Sorda, categoria en la qual competirà amb Àlex Monner, Asier Etxeandía i Ivan Massagué.
Els Oscars
Paral·lelament, Sirat, que té entre els seus productors Xavier Font de Bellpuig, es va col·locar ahir entre les precandidates per optar a l’Oscar en un total de cinc categories, incloent millor pel·lícula internacional, banda sonora i so. Així ho va fer públic ahir l’Acadèmia de Hollywood. El 12 de gener donarà inici la votació final per a les nominacions, que es prolongarà fins al dia 16 del mateix mes. No serà fins al dia 22 que s’anunciaran els nominats definitius per a cada categoria. El dia 15 de març es reuniran al Dolby Theatre de Hollywood, a Los Angeles, amb motiu de la gala d’entrega, que estarà presentada pel comediant Conan O’Brien.