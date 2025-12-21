El positiu de PPA a Sant Cugat no obliga a modificar el radi del primer focus
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicat aquest dissabte que l’últim cas de pesta porcina africana (PPA) que es va confirmar aquest divendres en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) no obliga a modificar el primer perímetre d’alt risc, de 6 quilòmetres.
Ho ha dit en una roda de premsa des de la seu de la Paeria a Lleida, on ha detallat que el Govern sí que ha decidit ampliar el radi de baix risc -entre els 6 i els 20 quilòmetres- i incorporar 4 nous municipis: Subirats, Olesa de Bonesvalls, Begues i Gavà (Barcelona).
Amb aquesta ampliació ja són 83 els municipis inclosos dins de la zona de baix risc i prop de 95 els municipis dins de la zona infectada, que comprèn tant la d’alt com la de baix risc.
En aquests 4 municipis d’apliquen les mateixes mesures de restricció que en la resta de municipis inclosos dins del radi de 20 quilòmetres; unes mesures que es van flexibilitzant parcialment des del passat 15 de desembre.
En aquest sentit, queda prohibit l’accés enmig natural per realitzar activitats de lleure en grup, una limitació que no afecta espais tancats o perimetrats, com instal·lacions esportives o hípiques.