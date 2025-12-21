El 'Gordo' de Nadal també ha somrigut a Lleida i Sort
En dos ocasions, 'el Gordo' es va repartir a Lleida
Lleida i Sort (Lleida) han estat els dos municipis de la província de Lleida que han estat premiats en diferents ocasions: Sort en els anys 2003, 2004, 2007 i 2017, i Lleida en 1881 i 1901.
Per part seva, Madrid és la regió d'Espanya que major nombre de vegades ha rebut la visita de la 'Grossa' del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, amb 84 ocasions, un premi que en 2024 va anar a parar íntegre a Logronyo (La Rioja) on ha caigut quatre vegades en dos segles, sent la capital d'Espanya la més agraciada amb 84 'Grossos', seguida de Barcelona, amb 44.