La Paeria es suma a la campanya que fomenta el consum responsable 'Fem grans les coses petites'
La Regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Lleida, com a membre de la Xarxa de Municipis pel Comerç Just, difon aquest mes de desembre la campanya 'Fem grans les coses petites' per promoure un consum responsable.
La campanya, liderada per LaCoordi, Comerç Just i Finances Ètiques, facilita alternatives de consum a la ciutadania "a fi de transformar l’entorn econòmic i social i construir així un món més just i sostenible", informa La Paeria aquest diumenge en un comunicat.
Consta de diferents recursos com una pàgina web, còmics o una exposició itinerant, i inclou 6 historietes independents, que posen de relleu "els regals fets amb afecte i il·lusió sense oblidar que el consum responsable i transformador pot ser un gran aliat".