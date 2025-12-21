MÚSICA
Lleida fa seu ‘El Messies’ de Händel
Gairebé 170 veus interpreten per segon any consecutiu l’oratori barroc a l’Auditori. Vespres d’Arnadí va assumir la part instrumental, dirigits per Xavier Pastrana
L’Auditori Enric Granados va acollir ahir, per segon any consecutiu, el concert participatiu d’El Messies de Georg Friedrich Händel, una proposta impulsada per l’Associació Messies Participatiu. La interpretació va reunir sobre l’escenari prop de 170 veus, sumant cantants aficionats i professionals en un mateix projecte artístic. El dispositiu coral va estar format pel Cor O Vos Omnes i un cor participatiu integrat per 150 cantaires, que van abordar una de les obres més emblemàtiques del repertori barroc. La preparació del cor ha anat a càrrec de Pol Pastor, amb l’acompanyament al piano de Bernat Bonjorn durant les últimes setmanes d’assajos. El quartet solista va estar integrat per la soprano Marta Mathéu, la contralt Mercè Bruguera, el tenor Ferran Mitjans i el baríton Elías Arranz, que van aportar claredat, equilibri i cohesió.
Encara que El Messies no és una obra nadalenca, s’associa tradicionalment a aquestes dates. Als països anglosaxons es va consolidar des del segle XIX com a tradició nadalenca coral, un costum que posteriorment s’ha estès a la resta d’Europa. Al seu torn, Vespres d’Arnadí, formació especialitzada en interpretació amb instruments d’època i criteris historicistes, va assumir la part instrumental sota la direcció de Xavier Pastrana.