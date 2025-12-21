Els bombos i la resta dels elements del sorteig de Nadal 2025 esperen al Teatre Real de Madrid
Els bombos i la resta d’elements que n’intervindran en el sorteig extraordinari de la loteria de Nadal 2025 aquest dilluns 22 de desembre esperen al Teatre Real de Madrid, segons ha informat Loteries i Apostes de l’Estat.
Faltaven deu dies per a la celebració del sorteig quan els bombos i les boles que repartiran la sort; la tremuja, que transportarà les boles des de les lires fins el bombo; o la trompeta, des de la que sortiran les boles fins la copa, entraven al coliseu madrileny.
D’aquesta manera, el bombo gran, que ocupava un espai protagonista a l’escenari, ja està llest per acollir les 100.000 boles dels números que participen en el sorteig. Fabricat el 2006, està realitzat en un aliatge de llautó i bronze, i té una alçària de 2,64 metres, una amplada de 2,11 metres i un pes aproximat de 850 quilograms (kg). El diàmetre de la seua esfera assoleix 1,58 metres.
Per la seua part, el bombo petit acollirà les boles dels premis i està realitzat amb els mateixos materials que el gran. Compta amb unes dimensions d’1,60 d’alt per 1,28 metres d’ample, amb un diàmetre d’esfera de 0,74 metres i un pes entorn dels 450 kg.
Al Teatre Real també hi ha les 100.000 boles de números i les 1.807 boles de premis. Destaquen entre totes les del primer premi, el popular 'El Gras’, que repartirà 4 milions d’euros per sèrie. Totes estan fabricades en fusta de boix, amb els números gravats en làser i amb el mateix pes (3 grams) i la mateixa mida (18 mm).
Fins a la matinada del 21 de desembre tots els elements del sorteig de Nadal romanen a 16 metres sota l’escenari "custodiats per unes estrictes mesures de seguretat durant les 24 hores del dia".
Aquest any l’emissió del sorteig de Nadal és de 3.960 milions d’euros, dels quals es reparteix un 70% en premis. És a dir, que el 22 de desembre es repartiran 2.772 milions d’euros en premis. Entre els premis repartits per la Loteria de Nadal, destaquen el primer premi, 'El Gordo', amb 4.000.000 d’euros a la sèrie; el segon premi, de 1.250.000 euros a la sèrie; i el tercer, amb 500.000 euros a la sèrie.