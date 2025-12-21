SEGRE

Els orígens del sorteig de Nadal es situen en el del 18 de desembre de 1812 i la seua denominació data de 1892

Arxiu - Les boles de fusta de boix amb els números gravats arriben al Teatre Real de Madrid per al Sorteig Extraordinari de Nadal del proper 22 de desembre, a 13 de desembre de 2024, a Madrid (Espanya)

Els orígens del Sorteig Extraordinari de la loteria de Nadal es remunten al que va tenir lloc el 18 de desembre de 1812, "més per l’entusiasme, sentir popular i proximitat a aquestes dates que per la denominació en si mateix", que va aparèixer per primera vegada 80 anys després, el 1892.

Entre les dades més significatives del de 2025, Loteries i Apostes de l’Estat (LAE) destaca que el sorteig es realitza pel sistema tradicional, és a dir, un bombo per a números i un altre per a premis. Al bombo gran entren les 100.000 boles de números i en el petit les 1.807 boles de premis.

El que se celebrarà aquest dilluns 22 de desembre d’aquest 2025 consta de 198 sèries i cada sèrie té 100.000 bitllets. El preu de cada número complet ascendeix a 39.600 euros, mentre que cada bitllet té un import de 200 euros i està dividit en dècims de 20 euros.

El total de l’emissió ascendeix a 3.960 milions d’euros i es destina a premis (70% de l’emissió) 2.772 milions d’euros. Cada sèrie distribueix en premis 14 milions d’euros i en total es reparteixen 30.301.920 premis durant un sorteig que té una durada aproximada de quatre hores.

El primer premi, conegut popularment com el 'Gras’ de Nadal, té un import de 4 milions d’euros per sèrie, mentre que el segon premi ascendeix a 1.250.000 euros per sèrie i el tercer se situa en 500.000 euros per sèrie. També destaquen dos quarts premis (200.000 euros per sèrie) i vuit cinquens (60.000 euros per sèrie).

El 1817 funcionaven a Espanya 497 administracions de Loteria, de les quals 25 estaven situades al nucli antic de Madrid i cinc al nucli urbà de Barcelona, sent administrades totes per homes, excepte dos, una a Barcelona i una altra a Múrcia, regentades per dones.

