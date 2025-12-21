Els orígens del sorteig de Nadal es situen en el del 18 de desembre de 1812 i la seua denominació data de 1892
Els orígens del Sorteig Extraordinari de la loteria de Nadal es remunten al que va tenir lloc el 18 de desembre de 1812, "més per l’entusiasme, sentir popular i proximitat a aquestes dates que per la denominació en si mateix", que va aparèixer per primera vegada 80 anys després, el 1892.
Entre les dades més significatives del de 2025, Loteries i Apostes de l’Estat (LAE) destaca que el sorteig es realitza pel sistema tradicional, és a dir, un bombo per a números i un altre per a premis. Al bombo gran entren les 100.000 boles de números i en el petit les 1.807 boles de premis.
El que se celebrarà aquest dilluns 22 de desembre d’aquest 2025 consta de 198 sèries i cada sèrie té 100.000 bitllets. El preu de cada número complet ascendeix a 39.600 euros, mentre que cada bitllet té un import de 200 euros i està dividit en dècims de 20 euros.
El total de l’emissió ascendeix a 3.960 milions d’euros i es destina a premis (70% de l’emissió) 2.772 milions d’euros. Cada sèrie distribueix en premis 14 milions d’euros i en total es reparteixen 30.301.920 premis durant un sorteig que té una durada aproximada de quatre hores.
El primer premi, conegut popularment com el 'Gras’ de Nadal, té un import de 4 milions d’euros per sèrie, mentre que el segon premi ascendeix a 1.250.000 euros per sèrie i el tercer se situa en 500.000 euros per sèrie. També destaquen dos quarts premis (200.000 euros per sèrie) i vuit cinquens (60.000 euros per sèrie).
El 1817 funcionaven a Espanya 497 administracions de Loteria, de les quals 25 estaven situades al nucli antic de Madrid i cinc al nucli urbà de Barcelona, sent administrades totes per homes, excepte dos, una a Barcelona i una altra a Múrcia, regentades per dones.