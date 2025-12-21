CULTURA
Mishima torna a Lleida
Amb el seu tradicional Concert de Nadal al Cafè del Teatre
La banda barcelonina Mishima, amb el carismàtic cantant, guitarrista i compositor David Carabén al capdavant, va celebrar ahir a la nit el seu tradicional Concert de Nadal al Cafè del Teatre de Lleida, on els assistents van poder disfrutar dels seus temes més coneguts en el marc de la ja esperada gira nadalenca.
Entre el repertori, aquest grup de música pop amb influència de la cançó d’autor que es va crear l’any 1999, no va faltar la nadala El pollastre de la Nit de Nadal, que ja va presentar en l’edició de l’any passat.
En els propers dies, la banda té previst seguir amb la gira nadalenca en altres sales de concerts de Barcelona, Salt, Lloseta (Mallorca) i Olot, entre d’altres.