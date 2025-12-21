Paul Naschy, el creador de monstres, va rodar a Lleida
A la Val d’Aran va protagonitzar ‘El jorobado de la Morgue’ (1972) i ‘La maldición de la bestia’ (1975). A Lleida ciutat es va posar a les ordres de Francesc Capell en el seu ‘Científicament perfectes’, que no es va estrenar fins al 1997
Va visitar Segre Ràdio. Durant la seua estada a Lleida, el 1994, per participar en la pel·lícula Científicament perfectes va visitar els estudis fundacionals de Segre Ràdio, on va ser entrevistat per Juan Ferrer, crític de cine de Segre per parlar del film (va tardar tres anys a estrenar-se) i la seua carrera, confessant que el seu treball favorit no era un títol de terror sinó un drama rural, dirigit i protagonitzat per ell mateix, titulat El huerto del francés (1977). - SEGRE
Els tres cartells de les pel·lícules que Paul Naschy va rodar a Lleida: ‘El jorobado de la Morgue’, ‘La maldición de la bestia’ i ‘Científicament perfectes’. - SEGRE
A ra que està de moda revisar els grans clàssics del cine de terror (Dràcula, Nosferatu, L’home llop o Frankenstein), no està de més recordar que aquí també vam tenir una veritable estrella del gènere que, curiosament, va assolir més prestigi fora d’Espanya que dins. Ens estem referint a Jacinto Molina Álvarez (1934-2009), més conegut pel seu nom artístic, Paul Naschy. Halter destacat, va ser vuit vegades campió d’Espanya i va representar Espanya en europeus i mundials, i una lesió li va impedir ser olímpic a Roma (1960). Després de debutar com a secundari a Rei de reis (Nicholas Ray, 1960) va decidir que el cine era el seu fort. Va participar en més de cent pel·lícules i en 16 va ser director. El seu debut es va produir a La marca del hombre lobo (1968), per a la qual va escollir el seu nom artístic de Paul Naschy, per allò de la promoció internacional i com a homenatge a un halter hongarès, Imre Nagy, amb qui va competir molts anys, tot i que va germanitzar el cognom. Va ser conegut com el Lon Chaney espanyol per la capacitat d’encarnar tota mena de monstres a la pantalla, des de Dràcula a Frankenstein, La Momia o Mr. Hyde, però sobretot l’home llop. Amb 14 pel·lícules és l’actor que més vegades li ha donat vida al cine a través del seu personatge, Waldemar Daninsky. A Lleida va rodar tres de les seues pel·lícules. Dos d’aquestes a la Val d’Aran, El jorobado de la Morgue (Javier Aguirre, 1972) amb Rosanna Yanni; i La maldición de la bestia (Miguel Iglesias, 1975) amb Silvia Solar. Al cap dels anys tornaria a Ponent per donar vida al protagonista de Científicament perfectes de Francesc Capell, que va arribar a estrenar-se als circuits independents dels Estats Units.
Va protagonitzar l’òpera prima de Francesc Capell
El cineasta lleidatà Francesc Xavier Capell (Aitona, 1968) va convèncer Paul Naschy per protagonitzar el seu primer llargmetratge, Científicament perfectes, que no es va estrenar fins al 1997. Capell se centra en el procés de creació d’un monstre, inspirant-se en el Frankenstein o el Prometeu modern de Mary Shelley. El film va arribar a estrenar-se als Estats Units. En la filmografia de Capell, també figura Per Júpiter (2001), Los ojos del engaño (2004) i El cavaller de l’antifaç (2010).