MÚSICA
Torna ‘El Cant de la Sibil·la’ de Lleida, demà a Sant Llorenç
La Fundació Privada Horitzons 2050 organitza per tercer any consecutiu la representació d’El Cant de la Sibil·la, que ja s’ha convertit en una de les activitats tradicionals del Nadal de Lleida. Així, l’església de Sant Llorenç acollirà demà dimecres, a les 18.00 h (entrada gratuïta) la tercera edició d’aquest espectacle musicocoral. La mezzosoprano lleidatana Marta Infante tornarà a interpretar aquesta profeta medieval, acompanyada també de nou per l’organista Olga Farrando i el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida, dirigit enguany per Marcel Ortega i Martí.
La direcció escènica del concert, que inclourà altres peces musicals i nadales, anirà a càrrec de Jordi Villacampa. La Fundació Horitzons 2050 va recuperar aquesta cita musical el 2023 amb l’objectiu de sumar una nova tradició anual a la ciutat i evitar la pèrdua d’una activitat nadalenca que s’havia celebrat anys enrere.
El Cant de la Sibil·la és una obra musical medieval del segle XII, ancorada en la cultura popular i que tracta de les pors i temors davant de la fi del món.