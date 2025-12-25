Troben a Itàlia una nena que el pare no va tornar a temps a la mare al Prat de Llobregat
Els Mossos van detectar moviments patrimonials i van sospitar que l'home havia fugit al país transalpí o a l'Argentina
Els Carabinieri han trobat a Vitulazio una nena de nom Gina que el pare no va tornar a temps a la mare al Prat de Llobregat. La mare va denunciar la desaparició el 14 de desembre. Els Mossos van comprovar que l'home havia fet moviments patrimonials i vendes d'actius i van considerar molt possible que volgués fugir amb la filla. Per això van fer accions per determinar on era el pare, de nacionalitat argentina, i pel fet que tenia família a Itàlia i al país sud-americà van considerar que podria estar en un d'aquests dos indrets.
Van activar, així, el protocol de col·laboració policial europea Sirene, a partir del qual els Carabinieri han acabat trobant la nena el 23 de desembre. La menor està ara sota custòdia de les autoritats italianes.
L'operació ha comptat també amb la participació d'una agència de detectius privats i de moment el pare està en llibertat, a l'espera que la justícia italiana determini exactament la situació familiar de la nena, que espera mentrestant ingressada en un centre de menors.