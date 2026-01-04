ART
La ciència-ficció més barroca: El creador visual lleidatà Jordi Siscart guanya un premi internacional de disseny amb IA
Reinventa a les seues obres la relació humana amb la tecnologia
Els premis AI Design Awards tenen com a objectiu destacar i recompensar els talents més brillants en disseny amb intel·ligència artificial (IA) d’arreu del món, tant en projectes d’imatge com audiovisuals.
L’última edició d’aquest esdeveniment internacional a la xarxa ha distingit el creador visual lleidatà Jordi Siscart (1983) pel seu projecte ScifiNoveau, que porta desenvolupant des de fa un parell d’anys, i amb el qual explora la convergència de l’estètica de la ciència-ficció amb la riquesa ornamental de l’art nouveau i les tradicions barroques.
Les seues creacions, algunes de les quals il·lustren aquesta notícia, van causar admiració entre el jurat, que li va atorgar el primer premi de la categoria Robots & Animorph.
“Ha estat sorprenent, no m’ho esperava, una alegria molt important. La veritat és que tenia la il·lusió de poder quedar entre els finalistes però no esperava guanyar aquesta categoria en què participen milers de creadors”, va explicar a SEGRE aquest artista establert des de fa una dècada a Barcelona.
Siscart lidera actualment l’estratègia de contingut i els sistemes de comunicació a la firma de serveis One Hub Energy, centrant-se en la comunicació visual, el posicionament de mercat i les narratives multicanals dins del sector energètic.
Amb formació en les especialitats d’imatge i so a la Caparrella de Lleida i posteriorment a la Universitat Oberta de Catalunya, Siscart va treballar fa una vintena d’anys a Lleida Televisió. Ara, de la seua fascinació pel barroc, l’art nouveau i les pel·lícules de ciència-ficció ha sorgit aquest treball estilístic de fusió.
“M’agrada barrejar conceptes tendres, suaus, amb una cosa dura, mecànica, per crear conceptes nous, com per exemple una imatge de princesa o de noble vestida amb una robòtica contundent, com si se n’anés a la guerra”, va comentar l’artista sobre aquesta “fusió entre l’orgànic i el mecànic, l’espiritual i el sintètic”.
Siscart va reconèixer l’actual polèmica que persegueix la creació artística a través de la IA. “Hi ha por que substitueixi els artistes, igual com va passar quan es va inventar la fotografia respecte a la pintura, o la televisió respecte a la ràdio”, però va assegurar que “la IA serà el pas següent i acabarà convertint-se en una disciplina artística nova”.