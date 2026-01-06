ARTS
José Sacristán, Imanol Arias o María Barranco, un 2026 d’estrelles al Teatre de la Llotja de Lleida
Amb José Sacristán, Imanol Arias, María Barranco, Quim Masferrer, Pere Arquillué, Carles Sans i les T de Teatre. Àngels Gonyalons i Abel Folk, en una obra de Sagarra situada a Solsona
El Teatre de la Llotja de Lleida ha previst un 2026 carregat d’espectacles amb estrelles i cares populars de l’escena i la televisió, tant catalanes com espanyoles. Això sí, aquest primer cap de setmana després de les festes nadalenques tindrà un marcat accent lleidatà musical i teatral. D’una banda, dos noves sessions de la ja tradicional cital solidària nadalenca del Mamapop, que se sumen a les tres de finals de novembre, saldades també amb gran èxit de públic. I d’una altra, la companyia La Baldufa oferirà tres representacions, de divendres a diumenge, del seu espectacle Bye, bye Confetti com a inici de la celebració al llarg d’aquest any del seu 30 aniversari.
Una altra de les cites teatrals d’altura arribarà el 8 de febrer amb la producció del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) La corona d’espines, dirigida per Xavier Albertí. Àngels Gonyalons, Abel Folk i Manel Barceló són algunes de les figures d’aquesta versió de l’obra en vers de Josep Maria de Sagarra. Es tracta d’una història que el dramaturg va situar a Solsona a finals del XVIII per mostrar els embolics d’un acord de matrimoni entre una pubilla i un jove orfe i en la qual es barregen honor, poder, diners, amor impossible i hipocresia social, un còctel tràgic que es converteix en una crítica a la societat de l’època.
El 29 de març, la tragèdia es convertirà en una comèdia agredolça amb el nou muntatge de les populars T de Teatre, Avui no ploraré. Una obra sobre vincles familiars, secrets, la sempre fràgil idea de la normalitat i la necessitat de rebel·lar-se. Dos rostres populars més, el cantant i actor Albert Pla i l’actor i humorista Peyu, portaran a la Llotja el 25 d’abril el seu particular Hamlet, una comèdia entre dos companys en una habitació d’hospital. Més comèdia el 9 de maig amb l’ex-Tricicle Carles Sans. Després de l’èxit de públic del seu debut en solitari amb Per fi sol!, ara torna amb Per fi me’n vaig!, espectacle codirigit juntament amb José Corbacho. I en ple estiu, l’11 de juliol, el televisiu Quim Masferrer retrà de nou un homenatge al públic amb el seu Bona Gent, la versió teatral de l’èxit de TV3 amb la qual ja s’atansa al mig miler de funcions.
El curs teatral tornarà el 26 de setembre amb un altre plat fort: Dinamarca, un tour de force protagonitzat per Pere Arquillué i Imma Colomer sobre el text de Lluïsa Cunillé, una reflexió al voltant del pas del temps i el fet que il·lusions es van esvaint lentament.
El 2026 culminarà amb tres figures del teatre, el cine i la televisió. El 22 de novembre, Imanol Arias i María Barranco protagonitzaran Mejor no decirlo, original de la francesa Salomé Lelouch, una comèdia d’èxit internacional sobre l’amor i la convivència en la qual, després d’anys junts, una parella decideix dir-se tot el que mai no es van atrevir a confessar.
I el 13 de desembre, José Sacristán visitarà la Llotja amb El hijo de la cómica, obra en la qual ret homenatge al seu amic i mestre Fernando Fernán Gómez, adaptant les seues memòries El tiempo amarillo per narrar la infància de Fernán Gómez com a fill d’una actriu i la seua difícil criança a l’Espanya de principis del segle XX.
Però la programació musical de la Llotja tindrà altres cites també destacades aquest any. El 17 de gener, els històrics Fórmula V, amb el seu cantant i líder al capdavant, Paco Pastor, reverdiran èxits dels anys setanta com Eva María, La fiesta de Blas o Cuéntame. El 14 de febrer, per celebrar Sant Valentí, un referent del pop melòdic i romàntic espanyol com Lorenzo Santamaría interpretarà a la Llotja grans èxits com Para que no me olvides, Solo por ese amor o Si tú fueras mi mujer. I el 28 de març, Carles Sabater reviurà en Un concert de pel·lícula, la nova gira de Sau, amb música en directe de l’actual banda liderada per Pep Sala fusionada amb imatges inèdites en una experiència audiovisual immersiva.
Els grans èxits i cançons més clàssiques de Julio Iglesias sonaran a la Llotja el 17 d’octubre de la mà d’un dels fills del crooner espanyol, Julio Iglesias Jr. El germà gran d’Enrique Iglesias, el cantant, presentador i model Julio José, protagonitzarà l’espectacle Julio Iglesias Experience, recreant l’atmosfera de glamur i sofisticació que va convertir el seu pare en un símbol universal de la música romàntica.