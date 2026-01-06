La mínima registrada avui a Lleida: -14ºC
Pedrollano (Granada), dins del Parc Nacional de Sierra Nevada, registra la mínima més baixa d’avui: -17,3ºC
Andalusia ha registrat aquest dimarts, 6 de gener, la temperatura mínima més baixa del país, amb -17,3 graus centígrads a Pedrollano (Granada), dins del Parc Nacional de Sierra Nevada, assolits a les 9.40 hores.
Segons dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), consultats per Europa Press a través de la seua pàgina web, a aquest registre li segueixen Molina d’Aragó (Guadalajara), amb -14 graus a les 5.40 hores, i Cap de Vaquèira (Lleida), on s’ha assolit la mateixa temperatura a les 9,30 hores.
Després d’aquests registres, uns altres dos enclavaments granadins ocupen el quart i cinquè posat en el rànquing de temperatures mínimes. En quarta posició se situa la zona del Radiotelescopi de Sierra Nevada, on s’han assolit -13,9 graus a les 9,40 hores, seguida de Llacuna Seca, també al Parc Nacional de Sierra Nevada, que ha registrat -13,4 graus a les 9,40 hores.
A més, un altre punt de la província de Granada apareix al desè lloc de la llista, Camarate 2, al Parc Nacional de Sierra Nevada, on el termòmetre ha marcat -12,2 graus a les 10,00 hores.
A Andalusia, les temperatures mínimes previstes per a aquesta jornada oscil·len entre els 8 graus a Almeria i els -2 graus en Granada. Per províncies, s’esperen 5 graus a Cadis, 0ºC a Còrdova, 3 graus a Huelva, 0ºC a Jaén, 6 graus a Màlaga i 3ºC a Sevilla.