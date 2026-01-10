PROGRAMACIÓ
Joan Pera encapçala la Temporada d’Arts i Música d’Alpicat
La programació de la Temporada d’Arts i Música de la sala La Unió d’Alpicat entre gener i maig estarà encapçalada per l’actor Joan Pera, que protagonitzarà Una estona amb el Joan Pera divendres vinent, 16 de gener a les 21.00 hores. L’intèrpret, en format one man show, repassarà la seua vida i trajectòria en clau d’humor.
La nova temporada de La Unió, que ha previst un total de nou espectacles, s’estrena demà a les 18.00 hores amb Monstre Rosa, una proposta de la companyia de Ponent Zum Zum Teatre, basada en el conte homònim d’Olga de Dios, que combina diferents recursos escènics.
La següent cita de gener serà el dissabte 17, amb Sòmion. La ciutat dels oficis impossibles, d’El Que Ma Queda De Teatre; el dia 30 tindrà lloc la representació de Quanta dignitat, de Magí García; i el dia 31, Currídicum Vitae, de Tandor&Paxton.
La programació saltarà al mes de març amb dos propostes escèniquesmés, i a l’abril està previst un espectacle de circ. Finalment, el 15 de maig tindrà lloc la Mostra de Curtmetratges d’Alpicat.
Les entrades es poden comprar a través del web www.alpicat.cat/entrades i hi ha tres espectacles, així com la Mostra, que són gratuïts.