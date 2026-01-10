INICIATIVA
Una vintena de companyies de teatre actuaran al festival Esbaiola’t al juliol
Els carrers d’Esterri d’Àneu es tornaran a omplir de teatre i cultura popular amb la dinovena edició del festival Esbaiola’t, que s’ha consolidat com una cita imprescindible dins del panorama de les arts escèniques al Pallars Sobirà.
Aquest any el festival tindrà lloc del 16 al 19 de juliol i la programació comptarà amb prop de vuitanta actuacions per a tots els públics, combinant teatre de carrer, espectacles inclusius i tallers. Hi participaran al voltant d’una vintena de companyies, gairebé la meitat internacionals, que presentaran les seues propostes per primera vegada a Espanya. També hi actuaran formacions del territori i estudiants de l’Aula de Teatre de Lleida. A més, l’Esbaiola’t col·laborarà amb diversos col·lectius de la zona per fomentar la participació comunitària i la implicació de diferents generacions en la vida cultural del municipi. Les funcions es repartiran per diferents espais de l’entorn natural de les Valls d’Àneu, amb l’objectiu d’atansar les arts escèniques al paisatge i a la cultura pirinenca.