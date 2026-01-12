Ben Harper, Santiago Auserón i Asian Dub Foundation, concerts destacats del 19è MUD de Lleida
El festival, pioner de neofolk a l'Estat, tindrà lloc del 12 al 15 de març al Cafè del Teatre, l'Auditori Enric Granados i la Llotja
La 19a edició del MUD, el Festival de Músiques Disperses, portarà a Lleida els concerts de Ben Harper, Santiago Auserón i Asian Dub Foundation, entre els noms destacats. El festival pioner de neofolk a l'Estat tindrà lloc del 12 al 15 de març al Cafè del Teatre com a escenari principal i amb propostes que també passaran per l'Auditori Enric Granados i el teatre de la Llotja. El cartell, que s'ha presentat aquest dilluns, també inclou l'actuació del músic i productor alemany Shantel DJ Set, el concert de Terrae i el duet L'Arannà, i els concerts matinls de Pau Castellví, Ponent Roots i del Pony Menut, la versió per públic familiar del grup El Pony Pisador.
El grup anglès Asian Dub Foundation (ADF) serà l'encarregat d'inaugurar la 19a edició del MUD el dijous 12 de març al Cafè del Teatre. Els inicis del grup es remunten a principis dels anys 90 a l'est de Londres i la seva música fusiona ritmes de jungles, baix dub i guitarres salvatges que s'inspiren en les seves arrels del sud d'Àsia i rap militant.
Al llarg de la seva carrera, ADF han compartit escenari amb bandes destacades com Rage Against The Machine, els Beastie Boys i Primal Scream. També han col·laborat amb Radiohead, Sinead O'Connor o Iggy Pop, a més, ADF és un dels grups pioners a aprofundir seriosament en els cineconcerts, començant amb la seva interpretació de la banda sonora del clàssic francès 'La Haine' el 2001.
L'endemà, el divendres 13 de març, serà el torn de Santiago Auserón, que obrirà la jornada presentant el seu nou projecte 'La Academia Nocturna' a l'Auditori Enric Granados. En el seu nou projecte, Santiago Auserón reelabora en directe algunes de les millors cançons de la seva trajectòria (Radio Futura, Juan Perro) i n'estrena d'altres, acompanyat d'un grup de músics d'alçada que saben crear atmosferes de gran riquesa sonora i connectar amb el públic. La mateixa nit, l'aclamat músic i productor alemany Shantel posarà el toc electrònic en una vibrant sessió al Cafè del Teatre.
Pel que fa al cap de setmana, el dissabte 14 de març Terrae presentarà el seu primer disc de llarga durada al Cafè del Teatre i, tot seguit, el duet L'Arannà capbussarà el públic en la tradició de la música popular de les illes Pitiüses amb l'espectacle Turmarí.
Terrae és una amalgama de sons, ritmes i cants que traspuen l'amor per uns paisatges, per un riu, per una terra. Andreu Peral i Genís Bagés s'agermanen per retre homenatge al lloc que els ha vist créixer, les Terres de l'Ebre. El grup presentarà al Mud el seu primer treball de llarga durada, 'Nostre gra'.
Per la seva banda, amb l'espectacle Turmarí, el duet L'Arannà es capbussa en la tradició de la música popular de les illes Pitiüses per oferir, a través de l’experimentació sonora que les caracteritza, una mirada particular sobre Eivissa i Formentera. Sintetitzadors i teclats comparteixen escenari amb les castanyoles, el tambor, l'espasí, la flaüta i estètiques que s’inspiren en les del ball pagès.
Ben Harper en format solo clourà el 19è el MUD a la Llotja
Ben Harper clourà el festival el diumenge 15 de març amb un concert en format solo al Teatre de la Llotja. La música de Harper, una cruïlla de gèneres que van des del pop i el reggae fins al blues, el rock, el funk i el folk, ha captivat públic de tot el món i li han fet guanyar nombrosos premis, inclosos tres Grammy. Amb 18 àlbums d'estudi i més de 16 milions de discos venuts, la seva carrera està marcada per un fort compromís artístic i social, que li va valer una nominació al Premi Grammy al Mèrit Especial a la Millor Cançó per al Canvi Social el 2023.
Aquest concert en solitari de l'artista és una col·laboració entre el Black Music Festival i el Mud i forma part de la seva programació on oferirà dos concerts exclusius més, a Palma i Girona, amb motiu dels 25 anys del Black Music Festival. Les entrades pel concert de Girona s'han exhaurit, així que el concert al Mud serà l'única ocasió de poder gaudir d'aquest concert a Catalunya.
Concerts matinals al Cafè el Teatre
Enguany, el Cafè del Teatre acollirà les sessions matinals del Mud que comptarà amb les actuacions el dissabte de Pau Castellví i Ponent Roots, mentre que el dimenge serà el torn del Pony Menut.
REL és el primer projecte en solitari de Pau Castellví, un recull d'onze cançons que parlen de les inquietuds que li genera la societat actual i de la necessitat de reflexionar, combinant aquesta mirada crítica amb històries personals. Després d'anys formant part de projectes col·lectius com Txarango, Joan Rovira i Marcel i Júlia, Pau fa el pas de mostrar-se en primera persona, acompanyat d'una banda formada per 5 músics, oferint un concert sòlid i honest que viatja pel pop-rock, el folk i el country.
Ponent Roots durant les seves sessions es proposa no deixar cap ritme ballable fora la maleta. Reggae, soul, funk, cumbia, boogaloo o hip hop són alguns dels estils que el públic podrà ballar.
El Pony Menut, la versió per públic familiar del grup El Pony Pisador, serà la protagonista de la sessió matinal de diumenge 15 de març. El projecte neix per demanda popular, ja que cançons com 'Tot és part de ser un pirata', 'La noble vila de Su', 'La confraria del menhir' o 'El meu pare és un formatge' han calat entre el públic de totes les edats.
Amb un format més senzill, més curt i proper, perquè infants puguin gaudir d'un espectacle que atengui directament la seva manera d'escoltar música, el Pony Menut proposa un viatge pel món a través de les tradicions sonores d'arreu.