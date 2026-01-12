LLEURE
Clausura a l’Auditori del Cicle de Nadal de Lleida
L’Auditori Enric Granados de Lleida va acollir ahir l’acte de clausura del Cicle de Nadal 2025, organitzat per l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes i amb el qual es donen per acabades les festes nadalenques a la capital del Segrià. La celebració va començar amb l’entrega dels premis del Concurs de Pessebres als 156 participants, 60 en la 50a edició de la modalitat infantil i juvenil i 96 en el certamen general, en la que era l’edició número 91. “És una xifra alta de participants i amb pessebres de bona qualitat i gust artístic”, va dir el president de l’entitat, Jordi Curcó, que va destacar la XX Biennal del Pessebre Català a l’Antic Casino. També es va entregar el títol de Mestre Pessebrista a Julián Sánchez Bravo, en reconeixement als seus mèrits en l’art del pessebrisme. També hi va haver l’actuació de la Coral Maristes Montserrat, dirigida per Gerard Riu i que va oferir l’espectacle Nadalrock.