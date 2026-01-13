AUDIOVISUAL
Globus d’Or per a les favorites
La pel·lícula ‘Una batalla tras otra’ i la sèrie ‘Adolescencia’ triomfen en els premis de la premsa estrangera de Hollywood. La brasilera ‘El agente secreto’ deixa sense guardó l’espanyola ‘Sirat’
Una batalla tras otra, la pel·lícula dirigida per Paul Thomas Anderson i protagonitzada per Leonardo DiCaprio, va ser la gran triomfadora diumenge a la nit (matinada d’ahir a Espanya) amb quatre guardons en la 83 edició dels Globus d’Or, tradicional pòrtic dels Oscars. Hamnet, reconeguda com a millor pel·lícula dramàtica, i la brasilera El agente secreto –que va deixar sense el Globus d’Or a millor pel·lícula de parla no anglesa a l’espanyola Sirat– també van brillar en els guardons que cada any concedeix l’Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood, que també van premiar el bo i millor de la televisió, amb Adolescencia com a gran vencedora amb quatre premis, seguida de The Studio i The Pitt. Així, Una batalla tras otra, que partia com a favorita en cine amb 9 nominacions, va complir els pronòstics i, amb 4 guardons, es va erigir com la pel·lícula més premiada de la gala, celebrada un any més a l’Hotel Beverly Hilton de Los Angeles. El film es va endur els Globus d’Or a la millor pel·lícula musical o comèdia, el d’actriu de repartiment per a Teyana Taylor i el de guió per a Anderson, que també es va alçar amb el de direcció. El Globus d’Or a la millor pel·lícula dramàtica va ser per a Hamnet, centrada en la figura d’Agnes, l’esposa de William Shakespeare. Un paper que li va valer a Jessie Buckley el premi a la millor actriu protagonista en drama. El guardó al millor actor en aquesta categoria va ser per a Wagner Moura, per El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, que va aconseguir a més el Globus d’Or a la millor pel·lícula internacional. El guardó a millor actor en drama va anar a parar en mans de Timothée Chalamet, que amb la seua interpretació a Marty Supreme va obtenir el seu primer Globus d’Or després de cinc nominacions. Entre les sèries de TV, la triomfadora incontestable va ser Adolescencia amb quatre premis. El drama de Netflix sobre un jove acusat d’assassinar la seua companya de col·legi es va emportar el premi a la millor minisèrie, millor actor per a Stephen Graham, millor actriu de repartiment per a Erin Doherty i millor actor de repartiment per a Owen Cooper. El premi la millor sèrie dramàtica va ser per a The Pitt (HBO Max), que protagonitza Noah Wyle, que es va alçar amb el Globus d’Or a millor actor. En comèdia, The Studio, la sàtira sobre la indústria de Hollywood d’Apple TV, es va alçar amb el premi a millor sèrie i millor actor per a Seth Rogen.
‘Las guerreras K-pop’, animació musical que ‘arribarà’ a la Llotja
El fenomen global de l’animació i la música Las guerreras K-pop va confirmar el seu estatus de favorita en la temporada de premis a l’alçar-se amb dos Globus d’or, prolongant una ratxa guanyadora que va començar el 4 de gener en els Critics Choice Awards i que obre el camí per a una possible victòria en els Grammy i en els Oscars. La pel·lícula més vista en la història de Netflix –amb 325 milions de visionaments– es va emportar els guardons a millor pel·lícula d’animació i millor cançó original per Golden, en un doble reconeixement similar al dels premis de la crítica. La història de les tres membres del grup HUNTR/X, que combaten dimonis inspirats en el folklore coreà, va capturar el públic amb la narrativa, estètica i música globalment reconeguda de Corea del Sud. Val a destacar que la banda sonora de la cinta va aconseguir quatre nominacions als Grammy, inclosa la de cançó de l’any per a Golden, que s’entregaran l’1 de febrer. Un èxit internacional que també arribarà a Lleida. El 27 de febrer la Llotja acollirà l’espectacle Las guerreras K-pop en concierto, un muntatge en el qual la companyia sevillana de teatre musical La Barbarie ret homenatge “en carn i ossos” a les estrelles d’animació del pop coreà.