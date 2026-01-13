VIDEOART
Una xarxa iberoamericana estrena art sonor d’Albert Bayona
El creador artístic lleidatà Albert Bayona no només compta amb una extensa trajectòria en l’àmbit del videoart sinó que, com a músic, també fa incursions en l’art sonor. Així, una de les seues últimes creacions sonores, Compressionism, música 1 –procedent de la peça audiovisual original Uncanny Fantasy, revisada, ampliada i presentada de manera independent–, ha estat seleccionada per una plataforma xilena d’art contemporani, Radio i TV Suyai, per a la seua nova edició de la Convocatòria d’Art Sonor, destinada a creadors que exploren el so com a eina poètica, política i sensorial.
Aquesta peça d’art sonor es va estrenar dijous passat a la pàgina web de la plataforma, www.radio.suyaitv.cl –el senyal de ràdio i TV és present en múltiples cableoperadores d’Iberoamèrica–, i també està disponible a la plataforma Suyai TV a la Carta: https://suyaitv.cl/a-la-carta/.
Val a destacar que aquesta obra sonora experimental de l’artista lleidatà, de 24 minuts de durada, va ser seleccionada entre 33 propostes internacionals.