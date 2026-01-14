POLÍTICA
Teatre i música per a tots els gustos
La Paeria presenta l’oferta cultural a Lleida fins al mes de juny, amb més de 75 propostes d’arts escèniques i concerts. Un cartell també amb cine, poesia, exposicions i arts visuals
Més de 75 propostes de música i arts escèniques per a tots els públics fins al juny. Més de cinquanta concerts i més d’una vintena de muntatges teatrals en un menú amb altres propostes de poesia, literatura, cine (festival Animac) i arts visuals que va presentar ahir la Paeria per a aquest primer semestre del 2026 a la Llotja, el Teatre de l’Escorxador i l’Auditori Enric Granados. Precisament, aquest últim equipament va acollir la presentació de la programació, en un acte encapçalat per l’alcalde, Fèlix Larrosa, davant de l’equip tècnic de la regidoria de Cultura, representants del sector i patrocinadors.
L’“accent femení”, com va destacar la regidora de Cultura, Pilar Bosch, té el seu pes en bona part del cartell d’espectacles. Sense anar més lluny, per exemple, amb la pianista i compositora Clara Peya aquest divendres a l’Auditori presentant el seu nou disc instrumental, Solilòquia, en el marc de la primera activitat del 2026 de l’Any Ricard Viñes, la commemoració del 150 aniversari del naixement del pianista lleidatà, que s’estendrà fins al juny.
O també la nova proposta de teatre i música de l’actriu i cantant de Guissona Glòria Ribera, Bomba va, el 20 d’abril a l’Escorxador; o la doble oferta operística a la Llotja: Norma el 8 de març i La Traviata el 13 de maig.
En clau teatral, una de les cites d’altura d’aquest primer semestre arribarà el 8 de febrer a la Llotja amb la producció del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) La corona d’espines, dirigida per Xavier Albertí, amb Àngels Gonyalons i Abel Folk en una nova versió de l’obra en vers que Josep Maria de Sagarra va situar a Solsona a finals del XVIII.
Altres cites teatrals a la Llotja que val a tenir en compte arribaran de la mà de les T de Teatre (29 de març), La Calòrica (11 d’abril), Albert Pla i Peyu (25 d’abril) i Carles Sans (9 de maig).
I en clau musical, cançons per recordar aquest dissabte a la Llotja amb la històrica banda Fórmula V; un referent del pop romàntic com Lorenzo Santamaría el 14 de febrer; el festival Músiques Disperses al març amb Santiago Auserón, entre d’altres; la nova gira de pel·lícula de Sau el 28 de març; o la prestigiosa violinista japonesa-nord-americana Midori amb la Franz Schubert Filharmonia, el 16 de maig.
Quatre protagonistes amb accent lleidatà
Fèlix Larrosa i Pilar Bosch van compartir escenari amb quatre protagonistes lleidatans de la temporada. Enric Blasi, de La Baldufa, va destacar les dos funcions aquest 24 i 25 de gener a l’Escorxador del seu últim muntatge, Fantasmes de guerra, una obra “antibel·licista” inspirada en el llibre Érem feres (Pagès Editors, 2023), de l’historiador, arxiver i fotògraf lleidatà Oriol Riart, que van estrenar l’octubre passat a la Fira Mediterrània de Manresa. Per la seua part, el dramaturg Ramon Molins és el director escènic de la proposta musical Monstres, a l’Auditori el 31 de gener, “un viatge a través de personatges mitològics de tots els continents en un recorregut per descobrir les diferents sonoritats del món”, va explicar.
El 5 de febrer, la ballarina i coreògrafa lleidatana Mabel Olea protagonitzarà a l’Escorxador la performance The Big City, amb la qual explora l’essència canviant i en constant evolució de l’espai urbà. “És com si ens moguéssim contínuament per un pas zebra cap a un lloc al qual mai arribem”, va comentar l’artista. Finalment, Arnau Millà va presentar Fer Brot, una col·laboració entre el Col·lectiu Free’t i el quartet de poesia Mendes a l’Auditori el 19 de març.
“Reinventar el Turó de la Seu Vella com a espai d’arts en viu”
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va reiterar que la cultura és una prioritat per al govern municipal, amb 5,8 milions d’euros en el pressupost d’aquest 2026, als quals cal sumar iniciatives com la rehabilitació del xalet dels Camps Elisis (1 milió); de la biblioteca i arxiu de Gardeny (3 milions) i de l’antic Convent de Santa Teresa, inclòs en el Pla Integral del Centre Històric.
Així mateix, Larrosa també va destacar l’objectiu de reinventar espais històrics com el Turó de la Seu Vella com a gran escenari d’arts en viu de Lleida, en el marc de l’estratègia per reimpulsar la candidatura de Patrimoni de la Unesco.