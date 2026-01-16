Tornar a veure "Terminator 2", "La dolce vita" o "La Princesa Mononoke" al cinema a Lleida
Screenbox de Lleida participa en un projecte pilot que inclou també Madrid, Barcelona, Guadalajara i Xàbia amb programació alternativa
A qui no li agradaria tornar a posar-se a la pell de Sarah Connor, pujar a lloms del llop blanc de la Princesa Mononoke, o reviure el Ciutadà Kane d'Orson Welles?
I és que el panorama cinematogràfic espanyol ha creat una nova iniciativa, anomenada Wilder Cinema, un segell de programació cultural que vol recuperar les sales de cinema com a espais de trobada i experiència compartida. La iniciativa ha escollit 5 ciutats per desenvolupar una fase pilot que arrencarà aquest gener.
Entre les seus seleccionades per aquest projecte hi ha el cinema Screenbox de Lleida, que s'uneix així a una xarxa de cinemes que oferirà una programació curada, especial i nostàlgica.
Cinc ciutats i cinc models d'exhibició complementaris
La selecció de cinemes participants en aquesta fase inicial respon a una estratègia de diversitat territorial. A Madrid, el projecte compta amb els emblemàtics Cines Renoir Princesa, Plaza de España i Retiro, reconeguts com a pioners del cinema d'autor en versió original subtitulada. Barcelona s'incorpora a través dels Cinemes Renoir Floridablanca, mantenint així la presència de la marca Renoir en les dues principals ciutats espanyoles.
Però la proposta va més enllà dels grans nuclis urbans. Guadalajara participarà amb Multicines Guadalajara, a la província d'Alacant, a Xàbia, el Cine Jayan representa el model de gestió familiar amb arrelament territorial profund. I, com ja s'ha esmentat, Lleida hi participa amb l'Screenbox Cinema.
Una programació que combina clàssics i contemporaneïtat
Un dels elements més destacats de Wilder Cinema és la programació, amb títols ineludibles de la història del cinema com "Ciutadà Kane" d'Orson Welles o "Temps moderns" de Charles Chaplin.
El cinema europeu també té un espai destacat amb obres fonamentals com "Els 400 cops" de François Truffaut o "La dolce vita" de Federico Fellini. Les comèdies clàssiques no falten a la cita, amb títols com "El graduat" o "Xarada", mentre que el cinema espanyol es fa present amb "Dones a punt d'un atac de nervis" de Pedro Almodóvar, entre d'altres propostes.
La programació també abraça el cinema asiàtic i l'anime amb títols com "Millennium Actress", i no oblida els grans clàssics moderns que van marcar generacions, com ara "Terminator 2" o "Apocalypse Now". El cinema independent contemporani té el seu espai amb pel·lícules com "Her" de Spike Jonze o "The Florida Project", mentre que el públic familiar i jove podrà gaudir de propostes com "La princesa Mononoke" o "Laberint".
L'estrena de "Marty Supreme" com a carta de presentació
Per marcar l'inici d'aquesta aventura cinematogràfica, Wilder Cinema ha organitzat un esdeveniment especial el proper dijous 22 de gener de 2025. Es tracta del primer visionat a Espanya de "Marty Supreme", la nova producció de la prestigiosa productora A24, distribuïda al nostre país per Diamond Films.
La pel·lícula, protagonitzada per Timothée Chalamet, arriba amb un enorme ressò mediàtic després que l'actor guanyés el premi a Millor Actor tant als Globus d'Or com als Critics Choice Awards per aquesta interpretació. A més, Chalamet es perfila com a candidat ferm als Oscar de 2025 en la mateixa categoria. Aquest film s'ha convertit en una de les propostes més aclamades per la crítica i es considera una de les millors produccions de 2025.
Segons Jesús Mateos, fundador de Wilder Cinema, aquesta elecció no és casual: "'Marty Supreme' és la pel·lícula perfecta per inaugurar el projecte. El seu lema, 'Dream Big', resumeix exactament el que estem fent amb Wilder Cinema". Mateos destaca també que es tracta d'un film que funciona com un pont entre tradició i contemporaneïtat, exactament l'esperit amb què neix aquesta iniciativa cultural.
Més que cinema: context, comunitat i impacte territorial
Una de les característiques diferencials de Wilder Cinema és la seva aposta pel context i la divulgació. Totes les projeccions aniran acompanyades de presentacions o col·loquis, ja sigui enregistrats o en streaming, que es projectaran abans de les pel·lícules. L'objectiu és aportar informació contextual de manera propera i entretinguda, lluny d'un enfocament estrictament acadèmic, per convertir cada sessió en una experiència única i enriquidora.