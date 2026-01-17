HISTÒRIA
Els Girona, retrat documental
El Castell del Remei presenta una producció sobre una de les principals sagues de la burgesia catalana. Basat en un llibre de la historiadora Lluïsa Pla
El Castell del Remei va ser escenari ahir de la presentació a Ponent del documental Els Girona. La gran burgesia catalana del segle XIX, un treball històric que posa el focus en la família Girona, originària de Tàrrega i protagonista de la revolució industrial a la Catalunya. L’acte va registrar una assistència massiva de públic, amb alcaldes de tot el pla de Lleida, representants del sector cultural i social de la zona i membres vinculats al Canal. El documental es basa en el llibre de la historiadora de Bell-lloc Lluïsa Pla i és un projecte de la productora Brutal Media, en col·laboració amb TVE i La Xarxa. Durant la seua intervenció, Pla va destacar la capacitat inversora dels Girona i el paper que van exercir com a impulsors d’infraestructures decisives. Així els va vincular amb el Canal d’Urgell i projectes a Barcelona, com el finançament de la façana neogòtica de la catedral o el Gran Teatre del Liceu.
La presidenta del Patronat del Castell del Remei, Mireia González-Antó, va definir l’acte com un exercici de “justícia històrica” i de reivindicació, remarcant el vincle de la família amb la finca, adquirida i concebuda com una gran empresa agrària moderna.
El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va destacar la importància de recuperar la memòria de personatges que van contribuir a transformar el territori. Per la seua part, el director del documental, Sergi Martí, va explicar la dificultat de condensar la història i va defensar el valor divulgatiu del format audiovisual per atansar aquest llegat al gran públic. El documental s’estrena demà a La 2 Cat i, a partir de dilluns, en plataformes digitals.