La Marató de Donants de Sang supera les 10.000 donacions però constata el repte de motivar els més joves
El 30% de les persones que han participat en aquesta edició tenen entre 55 i 65 anys
La Marató de Donants de Sang del 2026 ha assolit 10.236 donacions de sang, plasma i plaquetes entre el 8 i el 17 de gener, i ha aconseguit superar així el repte de les 10.000 que s'havia marcat. Tot i això, no ha acabat d'engrescar els donants més joves, han apuntat des del Banc de Sang i Teixits. Enguany, 10.185 persones han donat sang o plasma i cal sumar-hi 51 de plaquetes. La xifra se situa una mica per sota de la de l'any passat, quan es va arribar a les 10.343 donacions. Del total de donacions de sang i plasma, 6.222 van ser a Barcelona, 2.220 a Tarragona, 1.091 a Girona i 652 a Lleida. Durant les dates nadalenques, les reserves han baixat més d'un 20%. El 30% dels donants que ha acudit a algunes de les 102 campanyes localitzades arreu del territori o a un dels 12 hospitals amb seu fixa de donació tenen entre 55 i 65 anys. És el grup més gran de donants, seguit dels qui tenen entre 45 i 55 anys. De fet, dels 45 als 65 anys se situen més de la meitat de les persones que donen.
El repte del Banc de Sang i Teixits és rebaixar aquesta mitjana d'edat i aconseguir que donants més joves incorporin la donació com un hàbit de vida habitual.
Més donants nous
D'altra banda, cada any deixen de donar sang unes 35.000 persones, sigui perquè compleixen 70 anys o bé perquè alguna malaltia els impedeix continuar. Per això, calen donants nous.
Dels donants de la Marató, un 8,3% s'estrenen i han donat per primera vegada, percentatge que se situa per sota del 10% que sol ser l'habitual la resta de l'any. Són un total de 844 nous donants. El Banc ha destacat que d'aquests nous donants, el 55% tenen entre 18 i 34 anys.
Tot i assolir el repte, el Banc de Sang i Teixits ha apuntat que cal mantenir aquestes donacions, ja que cada dia en calen 1.000 per assegurar les necessitats dels malalts i aconseguir tenir reserves per a vuit dies. De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut, entre 18 i 70 anys, pesar 50 quilos o més i, en cas de ser dona, no estar embarassada.