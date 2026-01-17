Lleida suspèn la desfilada dels Tres Tombs per la pluja però manté els actes principals
Lleida celebrarà enguany la 85a edició de la Festa dels Tres Tombs amb canvis importants a causa del mal temps. L’organització ha decidit anul·lar la tradicional desfilada de carrosses prevista per al dia de Sant Antoni Abat a causa de les pluges, tot i que es mantenen els principals actes de la jornada, informa la Paeria a través d'Instagram.
Així, la missa en honor al Sant se celebrarà igualment a les 11 del matí a l’església de la Puríssima Sang. Tot seguit, a les 12 del migdia, tindrà lloc la benedicció d’animals i carruatges a l’avinguda de Blondel, un dels moments més esperats de la festa.
També es manté l’esmorzar popular, que servirà per reunir participants i visitants abans dels actes religiosos, tot i la cancel·lació de la desfilada.
El president de l'entitat, Marc Vives, ha explicat que "aquest divendres ja vam avisar als participants de fora de Lleida que no vinguessin davant les previsions de pluja" tot i que l'organització tenia l'esperança "de poder treure carrosses amb els tractors". Davant la possibilitat de dur a terme la desfilada de cara els pròxims dies, Vives ha dit que es valorarà amb l'Ajuntament al llarg d'aquest dissabte.
L'acord amb Mercosur, centre de les reivindicacions
La desfilada dels Tres Tombs de Lleida és una de les ocasions en què agricultors aprofiten per fer sentir les seves reivindicacions. Enguany, productors de l'Horta de Lleida havia preparat pancartes amb lemes per mostrar el seu rebuig contra l'acord de la Unió Europea amb Mercosur. En aquest sentit, Vives ha explicat que viu la situació "amb incertesa" i ha considerat que cal "esperar" per si es compensen els pagesos amb ajudes. En tot cas, el president de l'entitat ha lamentat un "greuge comparatiu".
Més enllà del tractat comercial, els agricultors també es mostraven crítics amb temàtiques d'àmbit local, com ara el projecte de la planta de biogàs prevista a Alcarràs.