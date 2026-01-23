LLIBRES
Expectació per la presentació a Lleida de la biografia de la guitarrista Laura Almerich
Un acte amb Carles Giné-Janer-Janer i Lluís Llach en què la llibreria la irreductible
Més d’una cinquantena de persones van omplir ahir la sala d’actes de la llibreria la irreductible de Lleida per assistir a la presentació del llibre Hi haurà amagat sempre el teu so (Biografia no autoritzada de la guitarrista Laura Almerich) de l’autor Carles Giné-Janer (Lleida, 1972), amb epíleg de Lluís Llach. La publicació repassa la trajectòria vital i professional d’Almerich, música i companya del cantautor durant diverses dècades.
Giné-Janer va explicar que va tenir la “sort” de conèixer Almerich i, després de la seua mort el 2019, va demanar autorització a un familiar directe d’ella i al mateix Llach per escriure aquesta biografia. “Em vaig llançar a la piscina i m’ho he passat bé descobrint una persona rellevant com a guitarrista i una amiga fidel del Lluís. Repasso la seua etapa professional no només amb ell, sinó també amb el Quartet Tarragó o Ars Musicae, així com la seua trajectòria vital, política o social, participant, per exemple, en els CDR del seu barri durant el procés del 2017”, va dir l’autor. Per la seua part, Llach va valorar que Almerich tenia uns “valors humans i musicals molt superiors”.