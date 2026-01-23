LLIBRES
Jordi Pàmias Massana analitza el culte al cos i la seua dimensió política
El lleidatà Jordi Pàmias Massana (Lleida, 1972), doctor en Filologia Clàssica i catedràtic a la UAB de llengua i literatura gregues, presenta el seu nou llibre, Les renúncies (que publicarà el 10 de febrer el segell Arcàdia), “una mirada crítica al culte contemporani al cos i la seua dimensió política”. L’autor, fill de l’escriptor i poeta de Guissona Jordi Pàmias, prova d’establir en aquest assaig la singular relació entre la desafecció política i la creixent mania al primer món per la cura del cos i el combat contra l’envelliment a costa de sacrificis i privacions, juntament amb les promeses de la investigació biotecnològica. Pàmias viatja fins i tot a la Grècia arcaica per revelar que aquest mecanisme no és nou.