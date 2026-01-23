PUBLICACIONS
Llibre de Josep Castellà, amb 100 cròniques sobre Tàrrega
El presenta demà a la Societat Ateneu, al costat de Lluís Foix
L’escriptor i cronista de Tàrrega Josep Castellà Gené presentarà demà dissabte (12.00 h) al local social de la Societat Ateneu de la capital de l’Urgell el seu segon llibre, titulat 100 cròniques de Tàrrega, una recopilació d’un centenar d’articles publicats des del 2009 al setmanari Nova Tàrrega, del Grup SEGRE, a la secció fixa Històries d’ahir i d’avui.
El llibre s’estructura en àmbits temàtics com la història, les comunicacions, les tradicions, els personatges, la religió o la cultura. Segons l’autor, “es tracta d’una publicació 100% targarina, nascuda de la meua passió per aquesta ciutat”.En aquest sentit, a més de les cròniques de Castellà, el volum està il·lustrat amb fotografies de Josep Maria Martí Carnicer, en una edició a càrrec de Maria Alba Minguell.
100 cròniques de Tàrrega s’ha imprès a Anfisa i compta amb distribució a càrrec de la llibreria Sauret. El llibre, una autoedició amb una tirada limitada de 200 exemplars, té un preu de 20 euros.
Així mateix, el volum inclou diversos escrits del periodista i escriptor de Rocafort de Vallbona Lluís Foix –que protagonitzarà una conversa amb l’autor durant l’acte de presentació–; així com de l’alcaldessa, Alba Pijuan, i el director de l’Arxiu Comarcal, Carles Quevedo.