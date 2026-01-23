El ‘Nobel’ de la música, per al director Jordi Savall
Rebrà a Múnic l’Ernst von Siemens
El gambista i director d’orquestra Jordi Savall ha estat guardonat amb el Premi Ernst von Siemens de Música 2026, considerat com el Nobel de la Música i el màxim reconeixement internacional a una trajectòria musical.
Savall es converteix en el primer músic català a rebre aquesta distinció, mentre que en l’àmbit espanyol només el guitarrista clàssic Andrés Segovia el va obtenir el 1985. Directors com Herbert von Karajan, Claudio Abbado i Daniel Barenboim, i compositors com Benjamin Britten i Yehudi Menuhin també l’han rebut.
El jurat l’ha reconegut per “una vida dedicada a la interpretació, investigació i difusió de la música històrica, així com el seu compromís constant amb la formació, el diàleg intercultural i els valors humanistes”, i en destaca “la contribució decisiva com a intèrpret, director, pedagog i ambaixador cultural”. La cerimònia de lliurament serà el 23 de maig a Múnic.