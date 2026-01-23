CINE
‘Sirat’ culmina el seu ascens a Hollywood
La pel·lícula del gallec Oliver Laxe, amb el lleidatà Xavi Font a la producció, optarà a dos premis Oscars. ‘Els pecadors’ bat el rècord històric de nominacions amb setze candidatures
La coproducció catalana Sirat, del cineasta gallec Oliver Laxe, emprendrà l’assalt definitiu als Oscars i optarà a les categories de millor pel·lícula internacional i millor so. El film, amb el lleidatà Xavi Font a la producció, culmina així l’ascens a Hollywood que va iniciar el maig de l’any passat al Festival de Canes, en què va aconseguir el premi especial del jurat. L’equip de la pel·lícula va saltar d’alegria al conèixer les nominacions de l’Acadèmia de Hollywood –que es van revelar de matinada a Los Angeles, mitja tarda ja a Espanya–, un acte que van seguir en directe des de l’edifici Telefónica de Madrid. El film, que acaba de guanyar cinc premis del cine europeu, és un dels grans favorits tant als Gaudí (12 nominacions) com als Goya (11).
El protagonisme internacional de l’anunci de finalistes dels Oscars se’l va emportar la pel·lícula de vampirs ambientada al Mississipí dels anys 30 Els pecadors, de Ryan Coogler, que va batre el rècord històric de nominacions amb setze candidatures. Així, la cinta protagonitzada per Michael B. Jordan partirà –juntament amb la taquillera Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, que va acumular-ne 13– com la gran favorita de cara a la gala dels premis de l’Acadèmia de Hollywood, el 15 de març al Kodak Theatre de Los Angeles. Els pecadors va superar les 14 nominacions que fins ara eren la gran marca que ostentaven Eva al desnudo (1950), Titanic (1997) i La La Land (2017).
Coogler i Anderson es disputaran l’Oscar a millor direcció amb Chloé Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supreme) i Joachim Trier (Valor sentimental).
El podi de cintes favorites el completen tres pel·lícules amb nou nominacions: Frankenstein, el somni complert del mexicà Guillermo del Toro; la noruega Valor sentimental, que va aconseguir també tres candidatures en les categories d’interpretació per a Renate Reinsve (protagonista), Inga Ibsdotter Lilleaas (secundària) i Stellan Skarsgård (secundari); i Marty Supreme, la història d’un jugador de ping-pong que ha consagrat Timothée Chalamet, favorit al premi a millor actor.
Hamnet, el film de Zhao sobre com es va gestar Hamlet de Shakespeare, es va quedar amb 8 nominacions, entre les quals la de millor actriu (Jessie Buckley).
Sirat competirà per l’Oscar internacional amb la pel·lícula iraniana Un simple accidente, de Jafar Panahi; la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier; la tunisiana La veu de Hind, de Kaouther Ben Hania; i El agente secreto, cinta brasilera de Kleber Mendonça Filho, que ja es va emportar el Globus d’Or.
“Competim amb dinosaures i no tenim res a perdre”
Després de conèixer les dos nominacions de Sirat, Oliver Laxe es va mostrar molt tranquil malgrat reconèixer que en les dos categories (pel·lícula internacional i so) competirà contra “dinosaures”. De tota manera, va afirmar que ser present als Oscars és una manera de “visibilitzar el cine espanyol” i això “ja és un èxit”. “Heu vist les pel·lícules amb què competim? Sabeu el pressupost que tenen aquestes pel·lis i tota la gent que hi treballa? Estem competint amb dinosaures, però ja sabeu que els petits mamífers sobreviuen als dinosaures”, va assegurar amb ironia.