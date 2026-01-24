MÚSICA
Conferències-concert a Ponent sobre Ricard Viñes
Projecte divulgatiu de l’IEI, que arribarà a onze municipis de Lleida i al Matarranya. Amb el musicòleg Màrius Bernadó
En el marc de l’actual commemoració del 150 aniversari del naixement del pianista lleidatà Ricard Viñes, l’Institut d’Estudis Ilerdencs posa ara en marxa el projecte Ricard Viñes al territori, una iniciativa cultural que busca atansar la figura i el llegat d’un dels músics lleidatans més universals a diversos punts de les comarques de Lleida, fins i tot més enllà.
El projecte, que combinarà la divulgació històrica amb la interpretació musical, està comissariat pel professor de la Universitat de Lleida (UdL) i comissari de l’Any Viñes Màrius Bernadó, i té com a objectiu divulgar la vida i l’obra del pianista lleidatà, reforçar el coneixement del seu llegat artístic i reivindicar el paper de Lleida en la història de la música europea. La proposta aposta també per la descentralització cultural, la cohesió territorial i la col·laboració amb ajuntaments, entitats culturals i les aules d’extensió universitària de la UdL.
Així, des de la setmana que ve i al llarg de tot el 2026, el cicle portarà conferències i conferències-concert a diversos municipis de Lleida (i fins i tot també a Vall-de-roures, a la comarca del Matarranya de la Franja terolenc), especialment a aquells amb menys oferta cultural estable, amb la voluntat de democratitzar l’accés a la cultura i generar nous vincles entre patrimoni, música i territori.
El calendari de sessions arrancarà dimarts vinent, dia 27, al Teatre Ateneu de Tàrrega (17.00 h). Com en tot el cicle, l’activitat anirà a càrrec de Màrius Bernadó, juntament amb la també professora de la UdL Esther Solé (responsable tècnica del projecte PianoNodes: Ricard Viñes en concert) i la professora de música d’ensenyament Secundària Agnès Sellés. A més, les sessions comptaran amb la participació dels pianistes Enric Prió (Conservatori de Lleida) i Santi Riu (Conservatori de Cervera).