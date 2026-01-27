NOVEL·LA
La pallaresa Meritxell Nus ficciona el dietari de la folklorista Palmira Jaquetti
L’escriptora pallaresa Meritxell Nus ha volgut homenatjar la folklorista barcelonina d’ascendència lleidatana Palmira Jaquetti i la gent del Pirineu que va sustentar aquest territori fa un segle amb la novel·la Torneu-vos cant (Pagès Editors). L’obra parteix de les persones anònimes dels dietaris que Jaquetti va escriure per a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya a partir del 1925. Nus ha recuperat aquests dietaris i els ha convertit en una ficció novel·lada. L’escriptora d’Estac (Pallars Sobirà) ha situat la història a Arties (Val d’Aran), que és on després de la Guerra Civil Jaquetti va començar a estiuejar i des d’on la protagonista va desgranant històries de la seua vida. Nus va destacar que no ha oblidat el motiu que va portar Jaquetti al Pirineu, les cançons, i va explicar que els seus dietaris “són una meravella” pel relat “tan ajustat” del que devia ser llavors viure al Pirineu. Folklorista, compositora, poeta i professora, Palmira Jaquetti (1895-1963) va ser una dona polifacètica i “molt valenta”. Per recollir cançons per al Cançoner Popular, fa cent anys va recórrer a cavall d’un burro tots els pobles del Pirineu. “És destacable la sensibilitat, el respecte i la humilitat amb què va honrar la gent de la muntanya”, va afegir Nus.