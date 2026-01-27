PATRIMONI
Restauren les muralles del castell de València d’Àneu
En el marc del programa ‘Temps de Gòtic’ de la Fundació La Caixa. L’actuació té un pressupost de 600.000 euros
La tardor passada van arrancar les obres de restauració de les restes de la muralla del castell de València d’Àneu, al Pallars Sobirà, gràcies al programa Temps de Gòtic, una iniciativa del departament de Cultura de la Generalitat i la Fundació La Caixa amb l’objectiu de posar de relleu, millorar i conservar el llegat patrimonial d’aquesta època a Catalunya. El programa, que està finançat per l’entitat bancària, destina un pressupost de 600.000 euros per a aquesta actuació, que ara està temporalment parada per les condicions meteorològiques i que es reprendrà a la primavera una vegada es recuperin les temperatures i les condicions de treball siguin més idònies.
La intervenció se centra principalment a recuperar i consolidar parcialment els trams de muralla del vessant sud del recinte jussà i de la nord-oest del recinte sobirà. També s’habilitarà un nou camí d’accés per a visites de vianants, que enllaçarà la fortificació amb el barri de Sant Cosme de la localitat, i s’instal·larà enllumenat a tot el conjunt i al camí.
Des de la dècada dels anys 90 s’ha excavat i consolidat aquest conjunt medieval, que s’alça en un turó des del qual es domina tota la plana d’Esterri d’Àneu.
Inversions a Sant Llorenç de Lleida i l’església de Sanaüja
El programa Temps de Gòtic, amb una dotació de 6,3 milions d’euros de La Caixa, beneficia onze monuments i béns artístics d’aquesta època de tot Catalunya, entre els quals els temples de Sant Llorenç de Lleida i de Santa Maria de Sanaüja. Les obres al temple lleidatà, que es van estrenar el novembre del 2023, van suposar una inversió de 975.000 euros. Les de l’església de la Segarra, acabades el juliol de l’any passat, van comptar amb 300.000 euros.