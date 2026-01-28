FESTIVAL
Més de 350 persones disfruten del renovat Marges de Corbins
Més de 350 persones van disfrutar al llarg del cap de setmana passat de la sisena edició del festival Marges de Corbins, que en aquesta ocasió es va traslladar de l’estiu a l’hivern i es va concentrar de divendres a diumenge. Així, la sala Coliseum va acollir divendres un viatge musical per les Amèriques a càrrec de la cantant i trompetista Alba Armengou i el pianista lleidatà Ramon Macià. Va continuar dissabte amb la dansa, teatre i acrobàcies de la Cia. Moveo. I va culminar diumenge amb fusió de música i dansa amb el pianista i compositor barceloní Max Villavecchia amb la bailaora i coreògrafa granadina Carmen Muñoz. Els directors artístics del festival, Pol Alonso i Aida Lesan, van destacar els “nous reptes” (els canvis d’estació i ubicació), superats “amb una resposta molt positiva per part del públic”. L’alcalde, Jordi Verdú, va posar en relleu la transformació de la sala Coliseum “com un dels garants de l’èxit i que també demostra les possibilitats d’aquest espai multifuncional”. De tota manera, Verdú no va descartar que la pròxima edició del Marges torni a la Platgeta del Parc del Riu de Corbins.