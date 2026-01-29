CONCURS
BAT torna a mostrar el millor teatre amateur a Tàrrega
Sis obres del 21 de febrer al 28 de març
El grup BAT tornarà a omplir de rialles el Teatre Ateneu de Tàrrega amb el 37 concurs de teatre amateur, que se celebrarà els dissabtes del 21 de febrer al 28 de març. Un total de sis companyies de tot Catalunya han estat seleccionades entre 51 grups inscrits (de Catalunya i la Franja) que havien presentat 65 propostes, una xifra que confirma el certamen com un “referent” del teatre amateur.
El president de BAT, Joan Ribó, va destacar “la gran participació i el molt alt nivell de les obres rebudes”. Dels sis grups seleccionats, tres ho faran per primera vegada (vegeu agenda). Carles Domingo, membre de l’entitat, va explicar que “cinc de les sis obres són comèdies, mentre que la sisena és una proposta motivadora i inspiradora”. Per la seua banda, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va valorar el paper dinamitzador que té el certamen a la ciutat: “Teixeix xarxes entre les arts escèniques, la restauració i el comerç.” Així mateix, val a saber que les entrades costaran 8 euros (5 euros amb Carnet Jove) i els abonaments, 30 euros. El pressupost és d’11.000 euros.