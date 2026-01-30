ART
L’escultura ‘L’Èxtasi de la Bogeria’ passarà a ser permanent a la Vinya dels Artistes
L’escultura L’Èxtasi de la Bogeria, que el celler Mas Blanch i Jové va incorporar de forma temporal a la Vinya dels Artistes l’estiu passat, passarà a ser permanent. L’autora és l’artista visual Alba E. Peligero, que anteriorment va exposar la peça també a Valldoreix. Es tracta d’una construcció metàl·lica de grans dimensions –aproximadament 7,5 metres d’alçada per 5 d’ample– formada per fragments de ferralla soldada que configuren una estructura amb aparença d’un arc desfigurat. L’obra evoca formes naturals com cascades o columnes pètries de les coves de Collbató, una inspiració que Peligero va incorporar després d’un viatge amb una amiga.
Katarsi
En paral·lel, Peligero presentarà demà (11.00) Katarsi, una exposició temporal al celler que reuneix una quinzena d’escultures de petit format elaborades també amb materials de rebuig industrial i que busquen qüestionar valors establerts i reinterpretar conceptes socials.
Una hora després tindrà lloc la inauguració de Plomes, urpes i pics: una visió fotogràfica de les aus rapaces de les Garrigues, una exposició d’Antonio Segura. Al finalitzar l’acte, el celler oferirà un tast vertical de Saó Abrivat, amb els anys 2009, 2018 i 2022.