Acord per a la conservació d’esglésies romàniques de Taüll, Barruera i Gerri de la Sal
Ente el Bisbat d'Urgell i el Govern i també garanteix "la continuïtat" del culte catòlic
La Conselleria de Cultura de la Generalitat i el Bisbat d’Urgell han firmat dos acords de cessió d’ús de les esglésies de Sant Climent de Taüll i Sant Feliu de Barruera, a la Vall de Boí, i l’església-monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, al Pallars Sobirà, per un termini de 60 anys.
La firma d’aquests convenis reforça la "conservació, restauració i posada de relleu de béns patrimonials d’alt valor històric i cultural", situats a les comarques de l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, informa la conselleria en un comunicat d’aquest divendres.
Les esglésies de Sant Climent de Taüll i Sant Feliu de Barruera són propietat del Bisbat d’Urgell i formen part del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.
La forma del conveni –entre el Bisbat i la Direcció General del Patrimoni Cultural, mitjançant l’esmentat Consorci– "garanteix la continuïtat de la celebració del culte catòlic" a les esmentades esglésies, un dels elements característics de la seua inscripció com a Patrimoni Cultural.
L’acord de cessió d’ús permet al Consorci continuar exercint les seues funcions de restauració, conservació i manteniment en ambdues esglésies, alhora que li possibilita impulsar noves inversions i acollir-se al Programa del 2% Cultural. Així, assumirà el manteniment ordinari dels edificis i la realització d’activitats culturals compatibles amb el caràcter patrimonial i religiós dels temples.
Gerri de la Sal
El segon acord té per objectiu garantir la restauració arquitectònica, la conservació i la posada en valor de l’església-monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional i propietat també del Bisbat d’Urgell.
L’ajuntament de Baix Pallars i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, de la Conselleria de Cultura, assumiran la gestió del bé patrimonial. Es duran a terme les actuacions necessàries per assegurar la preservació del conjunt i afavorir la seua difusió, així com promoure el seu ús cultural, social, patrimonial i espiritual, "en benefici del territori i de la comunitat local". L’Església podrà continuar disposant d’aquest temple per a les celebracions litúrgiques que han tingut lloc a Santa Maria de Gerri de la Sal des de la seua consagració.