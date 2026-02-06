VIDEOART
Albert Bayona, en una plataforma internacional
Labocine, la plataforma internacional de cine científic amb múltiples identitats –revista mensual, festival anual (l’últim a Nova York) i revista científica– ha seleccionat el film Pandèmia, de l’artista audiovisual lleidatà Albert Bayona, per formar part de l’actual edició del febrer, titulada Pigmento, que explora el color com a matèria en moviment. Per a aquest vídeo de 7 minuts, que Bayona va crear el 2021, l’artista es va inspirar en dos novel·les clàssiques sobre diferents pandèmies, que el van impactar en el seu dia: Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago (1995) i la ficció postapocalítica El dia dels trífids, de John Wyndham (1951). Bayona va remesclar diverses imatges procedents d’adaptacions al cine i la televisió d’aquestes obres literàries, descarregades d’internet i lliures de drets. Des d’aleshores, el vídeo ha recorregut festivals d’Amèrica, Europa i Àsia.